Рюкзак спортивный 9Л 100% полиэстер одно отделение, один боковой карман застегиваются на тесьму-"молния"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Рюкзак спортивный 9Л 100% полиэстер одно отделение, один боковой карман застегиваются на тесьму-"молния"- Изделия аналогичные прочие из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона