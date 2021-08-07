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    Главная / Торговый портал / Изделия хозяйственного назначения деревянные / Сушилка складная Zalger 2000x550x1130ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Сушилка складная Zalger 2000x550x1130ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сушилка складная Zalger 2000x550x1130ММ- Изделия хозяйственного назначения деревянные
    6
    Сушилка складная Zalger 2000x550x1130ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1045
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "РЕСПЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2000
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2360
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      2360c НДС
    • ООО "СТИЛУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1174,57
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1386
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      общая длина прутьев — 20 метров, вес 2,9 кг
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1386c НДС
    • ООО "ТЦ Комус"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1174,57
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1386
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      общая длина прутьев — 20 метров, вес 2,9 кг
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1386c НДС
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1174,57
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1386
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      общая длина прутьев — 20 метров, вес 2,9 кг
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1386c НДС
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1174,57
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1386
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      общая длина прутьев — 20 метров, вес 2,9 кг
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1386c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      870,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1045
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки
      Характеристики
      общая длина прутьев — 20 метров, вес 2,9 кг
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      1045c НДС
      Цена актуальна до

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