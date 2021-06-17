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    Главная / Торговый портал / Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света / Прожектор Feron 20ВТ 6400К IP65
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Прожектор Feron 20ВТ 6400К IP65

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Прожектор Feron 20ВТ 6400К IP65- Прожекторы и аналогичные светильники узконаправленного света
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    Прожектор Feron 20ВТ 6400К IP65

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    Цена
    от 1369,36
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
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      0
      Регионы поставки
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      9000c НДС
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      6816
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
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      0
      Регионы поставки
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      5470,89
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      Характеристики
      Минимальная партия
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    • ООО "САМУР"
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      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
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    • ООО "ЛУИС+"
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      5822,4
      Спецификация
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      0
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      2415,25
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      2850
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      2850c НДС
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      2092,58
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      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2469,25
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
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      2469,25c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      18.0
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      2400
      Спецификация
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      Минимальная партия
      0
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      1948,30
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      18.0
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      2299
      Спецификация
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      0
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      2299c НДС
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      1913,71
      Спецификация
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      Минимальная партия
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1600
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      1600c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      1160,47
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1369,36
      Спецификация
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      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      1369,36c НДС
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      Цена с НДС, руб.
      548,4
      Спецификация
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      0
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      520
      Спецификация
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      520c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      312,92
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      369,25
      Спецификация
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      0
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      Цена без НДС, руб.
      300
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      360
      Спецификация
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      Характеристики
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      0
      Регионы поставки
      Подробнее
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