Светильник головной светодиодный взрывозащищенный СГГ-10 «ЭЛЬФ» без зарядного устройства

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник головной светодиодный взрывозащищенный СГГ-10 «ЭЛЬФ» без зарядного устройства- Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства