Светильник головной аккумуляторный с герметичной батареей СГГ.5М.05
Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства
от 3900₽
Светильник головной взрывозащищенный СГСВ-6 Экотон-6 3.7В IP54 50х80х80ММ РВЕxdmiaIХ/1ExdmiaIICT5Х
Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства
от 7320₽
Светильник головной аккумуляторный СГГ исп.04.05
Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства
от 4162₽
Светильник головной Экотон-6 IP54 с ЗУ
Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства
от 5508,48₽
Светильник головной взрывозащищенный СГГ-10 «ЭЛЬФ» 220В IP54 с автоматическим индивидуальным зарядным устройством ЗУ-СГГ IExidIIBT5 ПО "Электроточприбор"
Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства
от 2400₽
Светильник головной взрывозащищенный СГГ-10УМ 3.73В Т5 с индивидуальным зарядным устройством ИЗУ-СГГ-10У и головной лямкой РО ExiaIMaХ ГОСТ 31610.35-1/0ЕхiaIIВ
Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства
от 4698₽
Светильник головной СВГ ЛУЧ-3 0.9ВТ 3.6В РВ ExdibI X ООО "ФИРМА "АЭРОТЕСТ"
Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства
от 2102,4₽
Светильник головной взрывозащищенный СГГ-10УМ 3.73В Т5 с головной лямкой РО ExiaIMaХ ГОСТ 31610.35-1/0ЕхiaIIВ
Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства
от 4398₽
Светильник головной взрывозащищенный СВГ-1 3.73В Т5 с ЗУ РО ExiaIMaХ ГОСТ 31610.35-1/0ЕхiaIIВ
Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства
от 3528₽
Светильник головной светодиодный с герметичной батареей Экотон-7 IP54 в комплекте с зарядным устройством и головной лямкой
Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства
Не указана
Светильник головной светодиодный взрывозащищенный СГСВ-6 "Экотон-6" IP54 светильник, зарядный адаптер сетевой со специальным ключом, паспорт, коробка упаковочная ГОСТ Р 30852.0-2002 МЭК 60079-0:1998 РВЕxdmiaIХ/1ExdmiaIICT5Х
Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства
Не указана
Светильник головной светодиодный взрывозащищенный НГР исп. 01 в комплекте с зарядным устройством и головной лямкой, без провода
Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства
от 3528₽