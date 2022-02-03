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    Главная / Торговый портал / Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые / Скрепочница магнитный Комус пластик
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Скрепочница магнитный Комус пластик

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Скрепочница магнитный Комус пластик- Принадлежности канцелярские или школьные пластмассовые
    4
    Скрепочница магнитный Комус пластик

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 174
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    Поставщики
    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      270,3
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      324,36
      Спецификация
      Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
      Характеристики
      Вид горизонтальная; Цвет черный; Форма овальная; Материал пластик; Страна происхождения Китай; Снабжена магнитом да; Размер, мм -; Наличие скрепок в комплекте нет; Цвет скрепок -; Количество скрепок в комплекте 0 шт.; Артикул 258957
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      324,36c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      221,90
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      266,29
      Спецификация
      Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      266,29c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      208
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      245,44
      Спецификация
      Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      245,44c НДС
    • ООО "ПАКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      208
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      245,44
      Спецификация
      Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      245,44c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ ЕВРОТЕХ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      208
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      245,44
      Спецификация
      Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      245,44c НДС
    • ООО "КАНЦОПТТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      145
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      174
      Спецификация
      Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      174c НДС

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