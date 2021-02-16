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    Главная / Торговый портал / Бумага для аппаратов и приборов / Бумага для копировально-множительной техники Комус Документ Premium А4 80Г/М² 168ПРОЦ 500ЛИСТ ГОСТ Р 57641-2017
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага для копировально-множительной техники Комус Документ Premium А4 80Г/М² 168ПРОЦ 500ЛИСТ ГОСТ Р 57641-2017

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники Комус Документ Premium А4 80Г/М² 168ПРОЦ 500ЛИСТ ГОСТ Р 57641-2017- Бумага для аппаратов и приборов
    17
    Бумага для копировально-множительной техники Комус Документ Premium А4 80Г/М² 168ПРОЦ 500ЛИСТ ГОСТ Р 57641-2017

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 240
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "СПАРТА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      340
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      340
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      675
      Регионы поставки
      Подробнее
      340c НДС
    • ООО "СТИЛУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      282,20
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      338,65
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Торговая марка: Комус Документ Premium Формат листов: А4 Количество листов в пачке: 500 Класс бумаги: A Белизна: 168 % Яркость бумаги: 114 % Непрозрачность бумаги: 95 % Плотность бумаги: 80 г/кв.м Толщина бумаги: 110 мкм Штук в коробке: 5 шт. Сертифицирована по экологическим стандартам FSC и EU Ecolabel: Нет Соответствие ГОСТ Р 57641-2017: Да Страна происхождения: Россия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      338,65c НДС
    • ООО "ТК ДЕМЕТРА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      240,62
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      288,75
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      288,75c НДС
    • ООО "ТЦ Комус"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      243,22
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      287
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      287c НДС
    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      243,22
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      287
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      287c НДС
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      243,22
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      287
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      287c НДС
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      243,22
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      287
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      287c НДС
    • ООО "СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      229,9
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      275,88
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      275,88c НДС
    • ООО "ИНВЕСТ ЭЛЕКТРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      233,05
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      275
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      275c НДС
    • ООО "ПАКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      228,81
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      270
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область
      Подробнее
      270c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      213,12
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      255,75
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Торговая марка: Комус Документ Premium Формат листов: А4 Количество листов в пачке: 500 Класс бумаги: A Белизна: 168 % Яркость бумаги: 114 % Непрозрачность бумаги: 95 % Плотность бумаги: 80 г/кв.м Толщина бумаги: 110 мкм Штук в коробке: 5 шт. Сертифицирована по экологическим стандартам FSC и EU Ecolabel: Нет Соответствие ГОСТ Р 57641-2017: Да Страна происхождения: Россия
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область
      Подробнее
      255,75c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      210,98
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      253,18
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      100
      Регионы поставки
      Подробнее
      253,18c НДС
    • ООО "ПОЛИФОРТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      240
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      2000
      Регионы поставки
      Подробнее
      240c НДС

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