Бумага для копировально-множительной техники Комус Документ Premium А4 80Г/М² 168ПРОЦ 500ЛИСТ ГОСТ Р 57641-2017
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники Комус Документ Premium А4 80Г/М² 168ПРОЦ 500ЛИСТ ГОСТ Р 57641-2017- Бумага для аппаратов и приборов
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Торговая марка: Комус Документ Premium
Формат листов: А4
Количество листов в пачке: 500
Класс бумаги: A
Белизна: 168 %
Яркость бумаги: 114 %
Непрозрачность бумаги: 95 %
Плотность бумаги: 80 г/кв.м
Толщина бумаги: 110 мкм
Штук в коробке: 5 шт.
Сертифицирована по экологическим стандартам FSC и EU Ecolabel: Нет
Соответствие ГОСТ Р 57641-2017: Да
Страна происхождения: Россия
Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Томская область, Астраханская область, Республика Дагестан, Чеченская Республика*, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Коми, Воронежская область
Торговая марка: Комус Документ Premium
Формат листов: А4
Количество листов в пачке: 500
Класс бумаги: A
Белизна: 168 %
Яркость бумаги: 114 %
Непрозрачность бумаги: 95 %
Плотность бумаги: 80 г/кв.м
Толщина бумаги: 110 мкм
Штук в коробке: 5 шт.
Сертифицирована по экологическим стандартам FSC и EU Ecolabel: Нет
Соответствие ГОСТ Р 57641-2017: Да
Страна происхождения: Россия
Минимальная партия
0
Регионы поставки
Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область