Кресло для руководителя 139 экокожа/сетка/хром газлифт с подлокотниками

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя 139 экокожа/сетка/хром газлифт с подлокотниками- Мебель для офисов и предприятий торговли