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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло CH-727 ткань/пластик черный Top Gun
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло CH-727 ткань/пластик черный Top Gun

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло CH-727 ткань/пластик черный Top Gun- Мебель для офисов и предприятий торговли
    16
    Кресло CH-727 ткань/пластик черный Top Gun

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    Цена
    от 4211
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    • ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "Б И К"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12000
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      12000c НДС
    • ШЕЛАМОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
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      Цена без НДС, руб.
      9500
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      9500
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9500c НДС
    • ООО "КОМПАНИЯ ЕВРОТЕХ"
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      Цена без НДС, руб.
      6290
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7548
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      7548c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6281,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      7537,6
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      Характеристики
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      7537,6c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "Арт-Мёбиле"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6203,38
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      7320
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      7320c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      5347,45
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6310
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      6310c НДС
    • ООО "ЦТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5258,33
      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      6310
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      6310c НДС
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5347,45
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6310
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6310c НДС
    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5347,45
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6310
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6310c НДС
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5347,45
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6310
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6310c НДС
    • ООО "ТЦ Комус"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5347,45
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      6310
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      6310c НДС
    • ООО "ДЭФО-МСК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4830,50
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5700
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5700c НДС
    • ООО "ТД ОФИКО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4296,61
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5070
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      5070c НДС
    • ООО "БАЛЧУГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3568,64
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4211
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4211c НДС

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