Шкаф офисный Разделительная стойка СП-Мебель 348х10х120СМ в каб №468 петли-3 шт. замок-1шт., крепление к стене и полу, ручка-1шт

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф офисный Разделительная стойка СП-Мебель 348х10х120СМ в каб №468 петли-3 шт. замок-1шт., крепление к стене и полу, ручка-1шт- Шкафы для одежды деревянные