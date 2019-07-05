Ботинки форменные кожанные
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки мужские или для мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви
от 1500₽
Ботинки специальные для защиты ног от общих производственных загрязнений, от нефти, нефтепродуктов и нетоксичной пыли МОНТЁР Верх - кожа. Подошва - из однослойного маслобензостойкого полиуретана (ПУ) черные с метноском ТР ТС 019/2011
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки мужские или для мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви
Не указана
Ботинки специальные Трейл Плюс мужские верх натуральная кожа, утеплитель натуральный мех, подошва ПУ/ТПУ/ТПУ заключение №ГБ (спецзаказ) ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.137-84, ГОСТ 28507-90
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки мужские или для мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви
от 3733,71₽
Ботинки специальные Лель женские верх-юфть, КРС повышенной толщины, подклад - нетканое полотно, h-120мм, подошва ПУ, МБС, метод-литье
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки мужские или для мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви
Не указана
Ботинки специальные С23 мужские кожа юфтевая хромового дубления, термоустойчивая черные
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки мужские или для мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви
от 920₽
Ботинки форменные из натуральной кожи, утепленные натуральным мехом
Сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки мужские или для мальчиков на подошве и с верхом из резины или пластмассы, кроме водонепроницаемой или спортивной обуви
от 120,08₽