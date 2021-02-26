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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Комплект клавиатура и мышь Logitech Wireless Combo MK220 USB Black
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Комплект клавиатура и мышь Logitech Wireless Combo MK220 USB Black

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплект клавиатура и мышь Logitech Wireless Combo MK220 USB Black- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    27
    Комплект клавиатура и мышь Logitech Wireless Combo MK220 USB Black

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    Цена
    от 764
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    Поставщики
    • ООО "СОНЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9004,23
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10625
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Logitech Wireless Desktop MK710 (Keybord&mouse), USB, Black, [920-002434]
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      10625c НДС
    • ООО "ЮНИКС ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9004,23
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10625
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Logitech Wireless Desktop MK710 (Keybord&mouse), USB, Black, [920-002434]
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      10625c НДС
    • ООО "Промсоюз-Инвест"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3983,05
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4700
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Республика Татарстан (Татарстан), Краснодарский край, Сахалинская область, Московская область, Волгоградская область
      Подробнее
      4700c НДС
    • ООО "БРИГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3329,66
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3929
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      3929c НДС
    • ООО "ПЕРВЫЙ ИНТЕГРАТОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3297,86
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3891,48
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      3891,48c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2872,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3447
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      3447c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "АРСЕНАЛ ПАРТНЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2716,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      3206
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      2000
      Регионы поставки
      Тюменская область
      Подробнее
      3206c НДС
    • ООО "ВИЗИТ ПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2351,18
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2774,4
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      2774,4c НДС
    • ООО "ТЕХНОКОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2186,44
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2580
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      2580c НДС
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2138,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2524
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      2524c НДС
    • ООО "ПРОФИМАРКЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2138,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2524
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2524c НДС
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2138,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2524
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      2524c НДС
    • ООО "ЦТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2138,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2524
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Подробнее
      2524c НДС
    • ООО "СТИЛУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2138,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2524
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      2524c НДС
    • ООО "ТЦ Комус"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2138,98
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2524
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2524c НДС
    • ООО "ИНВЕСТ ЭЛЕКТРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2059,32
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2430
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
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      2430c НДС
    • ООО "Икс-ком"
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      Цена без НДС, руб.
      1693,22
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1998
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      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Клавиатура и мышь Wireless Microsoft Desktop 800 USB, black, RTL 2LF-00012
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      1998c НДС
    • ООО "АЙТИ-ТРЕЙД"
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      Цена без НДС, руб.
      1144,06
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1350
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
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      1000
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      1350c НДС
    • ООО "ГТС-ЭНЕРГО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1100
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1320
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
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      1320c НДС
    • ООО "РОМБО-ПРОЕКТЫ"
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      Цена без НДС, руб.
      961,01
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      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1134
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      1134c НДС
    • ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      647,45
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      764
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
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      1000
      Регионы поставки
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      764c НДС
    • ООО "СИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ"
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      Цена без НДС, руб.
      647,45
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      764
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Комплект (клавиатура+мышь) LOGITECH MK220, USB, беспроводной, черный [920-003169]
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Тюменская область
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      764c НДС
    • ООО ТД "ПРОФСНАБ"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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    • ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"
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      Не указана
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
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      0
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    • ООО "СУПЕРВЭЙВ ГРУПП"
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      0
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    • ООО "ОПС"
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      0
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    • ООО "РИАЛ СТФ"
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      0
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
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      0
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      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
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      0
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
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    Сканер Mustek iDocScan P45 протяжный 600dpi А4 45стр/мин 315x274x298ММ 4КГ жизненный цикл ролика 100 000СТР
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    от 29420
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    Комплект клавиатура и мышь Microsoft Wired Desktop 400 for Business проводной комплект USB черный
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    от 1320
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    Фотобарабан Brother DR-3400 черный оригинальный
    Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
    от 8841
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