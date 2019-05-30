Скрепочница магнитная ICO пластик, серебряные ионы открытая, с антибактериальным покрытием, со скрепками

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Скрепочница магнитная ICO пластик, серебряные ионы открытая, с антибактериальным покрытием, со скрепками- Услуги по оптовой торговле прочей офисной техникой и оборудованием