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    Главная / Торговый портал / Бумага газетная в рулонах или листах / Бумага для плоттеров MEGA Engineer InkJet A0+ 132533 рулонная для широкоформатной печати 80г/м2 36"/914ммx45м 50,8ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага для плоттеров MEGA Engineer InkJet A0+ 132533 рулонная для широкоформатной печати 80г/м2 36"/914ммx45м 50,8ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для плоттеров MEGA Engineer InkJet A0+ 132533 рулонная для широкоформатной печати 80г/м2 36"/914ммx45м 50,8ММ- Бумага газетная в рулонах или листах
    19
    Бумага для плоттеров MEGA Engineer InkJet A0+ 132533 рулонная для широкоформатной печати 80г/м2 36"/914ммx45м 50,8ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 671,02
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    Единица измерения:
    РУЛ
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    Поставщики
    • ООО "ИТК "СОЮЗ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      746,17
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      880,49
      Спецификация
      Производство бумаги
      Характеристики
      Арт. 132533, широкоформатная MEGA Engineer, InkJet, 80г, 36 /914ммх45м, д.50, 8мм.
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Город Санкт-Петербург город федерального значения, Чеченская Республика*, Кемеровская область, Ставропольский край, Пермский край, Владимирская область, Ивановская область, Оренбургская область, Тверская область, Московская область, Новосибирская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Нижегородская область, Республика Коми, Ярославская область, Самарская область, Астраханская область, Ульяновская область, Челябинская область, Республика Северная Осетия-Алания, Рязанская область, Томская область, Краснодарский край, Калининградская область, Республика Дагестан, Омская область, Тюменская область, Липецкая область, Саратовская область, Республика Башкортостан
      Подробнее
      880,49c НДС
    • ООО "ВИЗИТ ПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      744,66
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      878,7
      Спецификация
      Производство бумаги
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      878,7c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      559,18
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      671,02
      Спецификация
      Производство бумаги
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      671,02c НДС
      Цена актуальна до

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