Вакцина гепатита Хаврикс 1440 суспензия для внутримышечного введения шприц-доза 1МЛ 1ШТ

Вакцина для профилактики гриппа Ваксигрип шприц-доза 0.5МЛ
Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты
от 268,07₽
Вакцина антирабическая культуральная очищенная инактивированная концентрированная сухая для внутримышечного введения 2.5 МЕ 1ДОЗ 5ШТ с растворителем- водой для инъекций в ампулах 1.1МЛ 5 ШТ лиофизилат для приготовления раствора
Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты
от 1882,76₽
Вакцина культуральная живая лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения [Вакцина для профилактики кори] + растворитель для коревой вакцины. доза, 0,5 мл ампулы №10, растворитель для приготовления лекарственных форм вакцин для инъекций, 0,5 мл ампулы №10 ампулы 10ШТ 0.5МЛ
Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты
от 620₽
Вакцина для профилактики клещевого энцефалита Энцевир ампулы 1ДОЗ 10ШТ 0.5МЛ
Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты
от 4246₽
Вакцина культуральная живая Коревая лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 1 ампулы 10ШТ 0.5МЛ
Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты
от 488,95₽
Вакцина для профилактики гриппа гриппозная тривалентная инактивированная полимер-субъединичная Гриппол плюс суспензия для внутримышечного и подкожного введения шприц-доза 5ШТ 0.5МЛ/ДОЗА
Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты
Не указана
Анатоксин столбнячный АС 1МЛ/2 дозы ампула 10ШТ 1МЛ
Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты
от 101,9₽
Вакцина брюшнотифозная спиртовая "Вианвак" амп. 1 доза №10
Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты
от 5226,5₽
Вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп A,C,Y и W-135 конъюгированная с дифтерийным анатоксином Менактра раствор для внутримышечного введения 0.5МЛ флакон 1ДОЗ 1ШТ
Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты
от 3669,6₽
Анатоксин столбнячный АС суспензия для подкожного введения ампула 10ШТ 1МЛ
Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты
Не указана
Анатоксин столбнячный АДС-М 1МЛ/2 дозы ампула 10ШТ
Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты
от 95,79₽
Вакцина культуральная живая Коревая лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 5 доз ампулы 10ШТ ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор"
Вакцины и прочие лечебно-профилактические бактериальные препараты
от 2022,07₽