Припой оловянно-свинцовый ПОС 30 проволока 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Сплав наплавочный порошковый самофлюсующийся и гранулированный ПНХ20К20Ю13 никелевый
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 7239,3₽
Пруток вольфрамовый ВЛ 3ММ ТУ 48-19-27-88
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 30-0.5 проволока 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 18-0.5 проволока 0.4-1.1ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый с флюсом ПОС-60 трубчатый 0.8ММ
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 1513₽
Диспенсер (дозатор) для жидкого мыла Tork Elevation 1000МЛ белый пластик 112х114х291ММ 560000
Изделия из хрома
от 17700₽
Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОСу 95-5 чушка 420х210ММ 7.3КГ/М3 5.5кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 40 пруток круглого сечения 8ММ ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС 30 пруток 8х400ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Проволока баббитовая Б-16 2,0-4ММ Область применения: моторно-осевые подшипники электровозов, путевых машин, детали тепловозов и другое оборудование тяжелого машиностроения. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Штамповка горячая для изготовления деталей из пластических металлов сложной конфигурации (ОПК) ГОСТ 12821-80 ГОСТ 12820-80 ГОСТ Р ИСО 4014-2013 ГОСТ 7796-70 ГОСТ 5915-70 ПАО "Мотовилихинские заводы"
Поковки, штамповки, кольца титановые
Не указана