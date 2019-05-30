Припой оловянно-свинцовый ПОС 30 проволока 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Сплав наплавочный порошковый самофлюсующийся и гранулированный ПНХ20К20Ю13 никелевый Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки от 7239,3 ₽ В корзину

Пруток вольфрамовый ВЛ 3ММ ТУ 48-19-27-88 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 30-0.5 проволока 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 18-0.5 проволока 0.4-1.1ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый с флюсом ПОС-60 трубчатый 0.8ММ Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 1513 ₽ В корзину

Диспенсер (дозатор) для жидкого мыла Tork Elevation 1000МЛ белый пластик 112х114х291ММ 560000 Изделия из хрома от 17700 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОСу 95-5 чушка 420х210ММ 7.3КГ/М3 5.5кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 40 пруток круглого сечения 8ММ ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 30 пруток 8х400ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Проволока баббитовая Б-16 2,0-4ММ Область применения: моторно-осевые подшипники электровозов, путевых машин, детали тепловозов и другое оборудование тяжелого машиностроения. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину