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    Главная / Торговый портал / Прутки, профили, плиты, полосы и ленты молибденовые / Полоса оцинкованная 40х4ММ ГОСТ 9.307-89
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Полоса оцинкованная 40х4ММ ГОСТ 9.307-89

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Полоса оцинкованная 40х4ММ ГОСТ 9.307-89- Прутки, профили, плиты, полосы и ленты молибденовые
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    Полоса оцинкованная 40х4ММ ГОСТ 9.307-89

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    Поставщики
    • ООО "СПЕЦПОСТАВКА-УФА"
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      Спецификация
      Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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