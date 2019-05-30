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    Главная / Торговый портал / Части светильников и осветительных устройств / Деталь дополнительная разъем (штеккер) NEUTRIK NC3MX для театральных световых приборов Coemar, Infinity Spot XL
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Деталь дополнительная разъем (штеккер) NEUTRIK NC3MX для театральных световых приборов Coemar, Infinity Spot XL

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Деталь дополнительная разъем (штеккер) NEUTRIK NC3MX для театральных световых приборов Coemar, Infinity Spot XL- Части светильников и осветительных устройств
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    Деталь дополнительная разъем (штеккер) NEUTRIK NC3MX для театральных световых приборов Coemar, Infinity Spot XL

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    Цена
    от 466,34
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ПРАЙМ ГРУП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      395,20
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      466,34
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      466,34c НДС

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