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    Главная / Торговый портал / Здания сборные из металла / Ферма треугольная T500-40 для монтажа светового и звукового оборудования 500ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Ферма треугольная T500-40 для монтажа светового и звукового оборудования 500ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ферма треугольная T500-40 для монтажа светового и звукового оборудования 500ММ- Здания сборные из металла
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    Ферма треугольная T500-40 для монтажа светового и звукового оборудования 500ММ

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    Цена
    от 4755,4
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ПРАЙМ ГРУП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4029,99
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4755,4
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4755,4c НДС

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