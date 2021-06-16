Светильник головной аккумуляторный с герметичной батареей СГГ.5М.05 Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства от 3900 ₽ В корзину

Светильник головной взрывозащищенный СГСВ-6 Экотон-6 3.7В IP54 50х80х80ММ РВЕxdmiaIХ/1ExdmiaIICT5Х Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства от 7320 ₽ В корзину

Светильник головной Экотон-6 IP54 с ЗУ Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства от 5508,48 ₽ В корзину

Светильник головной взрывозащищенный СГГ-10 «ЭЛЬФ» 220В IP54 с автоматическим индивидуальным зарядным устройством ЗУ-СГГ IExidIIBT5 ПО "Электроточприбор" Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства от 2400 ₽ В корзину

Светильник головной взрывозащищенный СГГ-10УМ 3.73В Т5 с индивидуальным зарядным устройством ИЗУ-СГГ-10У и головной лямкой РО ExiaIMaХ ГОСТ 31610.35-1/0ЕхiaIIВ Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства от 4698 ₽ В корзину

Светильник головной СВГ ЛУЧ-3 0.9ВТ 3.6В РВ ExdibI X ООО "ФИРМА "АЭРОТЕСТ" Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства от 2102,4 ₽ В корзину

Светильник головной взрывозащищенный СГГ-10УМ 3.73В Т5 с головной лямкой РО ExiaIMaХ ГОСТ 31610.35-1/0ЕхiaIIВ Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства от 4398 ₽ В корзину

Светильник головной взрывозащищенный СВГ-1 3.73В Т5 с ЗУ РО ExiaIMaХ ГОСТ 31610.35-1/0ЕхiaIIВ Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства от 3528 ₽ В корзину

Светильник головной светодиодный с герметичной батареей Экотон-7 IP54 в комплекте с зарядным устройством и головной лямкой Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства Не указана В корзину

Светильник головной светодиодный взрывозащищенный СГСВ-6 "Экотон-6" IP54 светильник, зарядный адаптер сетевой со специальным ключом, паспорт, коробка упаковочная ГОСТ Р 30852.0-2002 МЭК 60079-0:1998 РВЕxdmiaIХ/1ExdmiaIICT5Х Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства Не указана В корзину

Светильник головной светодиодный взрывозащищенный НГР исп. 01 в комплекте с зарядным устройством и головной лямкой, без провода Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства от 3528 ₽ В корзину