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    Главная / Торговый портал / Части оборудования для обработки и возделывания почвы / Деталь культиваторов для сплошной обработки почвы Ремень привода ножей 580316401 культиватора TF 434P
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Деталь культиваторов для сплошной обработки почвы Ремень привода ножей 580316401 культиватора TF 434P

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Деталь культиваторов для сплошной обработки почвы Ремень привода ножей 580316401 культиватора TF 434P- Части оборудования для обработки и возделывания почвы
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    Деталь культиваторов для сплошной обработки почвы Ремень привода ножей 580316401 культиватора TF 434P

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1099,32
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ПРОФИНСТРУМЕНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      931,62
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1099,32
      Спецификация
      Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1099,32c НДС
    • ООО "АЛЕКС-АВТО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      931,62
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1099,32
      Спецификация
      Торговля розничная садово-огородной техникой и инвентарем в специализированных магазинах
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1099,32c НДС

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