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    Главная / Торговый портал / Услуги по оптовой торговле прочими отдельными товарами за вознаграждение или на договорной основе / Пособие наглядное информация о производственной деятельности предприятия бумага/печать широкоформатная (170г/м2), пленка монтажная/ламинационная, картон LUXLINE (2ММ), стекло (2ММ) 650х450ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Пособие наглядное информация о производственной деятельности предприятия бумага/печать широкоформатная (170г/м2), пленка монтажная/ламинационная, картон LUXLINE (2ММ), стекло (2ММ) 650х450ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пособие наглядное информация о производственной деятельности предприятия бумага/печать широкоформатная (170г/м2), пленка монтажная/ламинационная, картон LUXLINE (2ММ), стекло (2ММ) 650х450ММ- Услуги по оптовой торговле прочими отдельными товарами за вознаграждение или на договорной основе
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    Пособие наглядное информация о производственной деятельности предприятия бумага/печать широкоформатная (170г/м2), пленка монтажная/ламинационная, картон LUXLINE (2ММ), стекло (2ММ) 650х450ММ

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 994,12
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      2025
      Спецификация
      Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров
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      Минимальная партия
      0
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      Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров
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      Спецификация
      Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров
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      Минимальная партия
      0
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