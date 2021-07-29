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    Главная / Торговый портал / Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали / Проволока пломбировочная витая 0.75ММ 400М в бобине 0.9КГ Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Проволока пломбировочная витая 0.75ММ 400М в бобине 0.9КГ Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Проволока пломбировочная витая 0.75ММ 400М в бобине 0.9КГ Россия- Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
    25
    Проволока пломбировочная витая 0.75ММ 400М в бобине 0.9КГ Россия

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 542,6
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      816,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      964
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Диаметр сечения: 0.75, Вес изделия: 0,9 . сталь
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      964c НДС
    • ООО "СТИЛУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      816,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      964
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Диаметр сечения: 0.75, Вес изделия: 0,9 . сталь
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      964c НДС
    • ООО "УДМУРТВТОРМЕТАЛЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      816,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      964
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      964c НДС
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      816,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      964
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Диаметр сечения: 0.75, Вес изделия: 0,9 . сталь
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      964c НДС
    • ООО "ТЦ Комус"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      816,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      964
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Диаметр сечения: 0.75, Вес изделия: 0,9 . сталь
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      964c НДС
    • ООО "МЕГА-МАКС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      816,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      964
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Диаметр сечения: 0.75, Вес изделия: 0,9 . сталь
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      964c НДС
    • ООО "ПРОМКОМПЛЕКТХОЛДИНГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      738,13
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      871
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      871c НДС
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      452,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      542,6
      Спецификация
      Производство металлургическое
      Характеристики
      Диаметр сечения: 0.75, Вес изделия: 0,9 . сталь
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      542,6c НДС
      Цена актуальна до

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