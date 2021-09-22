Кресло для руководителя Mustang кожа с компаньоном/пластик черный Top Gun

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя Mustang кожа с компаньоном/пластик черный Top Gun- Мебель для офисов и предприятий торговли