Светильник потолочный светодиодный NL-1301-30 30ВТ 3950К 4140ЛМ 138ЛМ/ВТ УХЛ4 2.7КГ IP40 128ШТ

Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
Светильник светодиодный NL-1301-30 Мощность 30 Вт, световой поток - 4140 Лм, светоотдача 138 Лм/Вт, количество светодиодов - 128 шт., мощность одного светодиода - 0,650 Вт, нагрузка на светодиоды - 0,25 Вт, рабочий ток - 350 мА, срок службы светодиодного модуля - более 110 000 часов, индекс цветопередачи - 82, Cos Ф - более 0,98, габаритные размеры ДШВ - 595х595х40, IP40, Устойчивость к механическим воздействиям - М1, класс защиты - I, масса - 2.7 кг, гарантия - 5 лет