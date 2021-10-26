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    Главная / Торговый портал / Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки / Кулер напольный HotFrost V118 с держателем для стаканчиков для воды
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кулер напольный HotFrost V118 с держателем для стаканчиков для воды

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кулер напольный HotFrost V118 с держателем для стаканчиков для воды- Оборудование для фильтрования или очистки воды прочее, не включенное в другие группировки
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    Кулер напольный HotFrost V118 с держателем для стаканчиков для воды

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    Цена
    от 4900
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    Поставщики
    • ООО "КОМУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9283,33
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11140
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      напольный, встроенный стаканодержатель
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
      Подробнее
      11140c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "КОНТИНЕНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8474,57
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10000
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Свердловская область, Ярославская область, Нижегородская область, Челябинская область, Саратовская область, Иркутская область, Тюменская область, Приморский край, Краснодарский край, Красноярский край, Чувашская Республика - Чувашия, Хабаровский край
      Подробнее
      10000c НДС
    • ООО "КАНЦПРАЙС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8474,57
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      10000
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      10000c НДС
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7711,86
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9100
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      напольный, встроенный стаканодержатель
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9100c НДС
    • ООО "ТЦ Комус"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7711,86
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9100
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      напольный, встроенный стаканодержатель
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9100c НДС
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7711,86
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      9100
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      напольный, встроенный стаканодержатель
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9100c НДС
    • ООО "МАДЖЕНТА СТИЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5079,66
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5994
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Нижегородская область
      Подробнее
      5994c НДС
    • Индивидуальный предприниматель "Ледяев Василий Валерьевич"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5090
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      5090
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5090c НДС
    • ООО "САМСОН НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4312,71
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5089
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Тип установки — напольный. Рекомендуемое количество пользователей — 5. Тип охлаждения — без охлаждения. Кран с нагревом воды — да. Кран без нагрева/охлаждения воды — да. Количество кранов подачи воды — 2. Наличие встроенного отделения для хранения — встроенный стаканодержатель. Размещение бутыли с водой — верхняя загрузка. Бутыль в комплекте — нет. Тип крана — нажим рукой. Мощность нагрева — 420 Вт. Мощность охлаждения — 0 Вт. Производительность нагрева — 4 л/час. Производительность охлаждения — 0 л/час. Температура нагревания воды — 90 градус. Температура охлаждения воды — 0 градус. Емкость бака для горячей воды — 1.02 л. Емкость бака для холодной воды — 0 л. Тип нагревательного элемента — трубчатый. Объем холодильника — 0 л. Объем шкафчика — 0 л. Напряжение — 220 В. Материал корпуса — пластик. Основной цвет корпуса — белый. Дополнительный цвет корпуса — синий. Высота — 855 мм. Ширина — 295 мм. Глубина — 295 мм. Вес — 4.44 кг. Производитель — Китай Вес с упаковкой — 5,8 кг
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Нижегородская область
      Подробнее
      5089c НДС
    • ПИМЕНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4900
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      4900
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      4900c НДС

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