Скрепки канцелярские гофрированные Комус 50ММ стальные оцинкованные круглые 30ШТ Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов от 27,24 ₽ В корзину

Скрепки канцелярские STAFF 50ММ стальные оцинкованные овальные 50ШТ картонная коробка Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов от 19 ₽ В корзину

Зажим для бумаги Attache 19ММ 12ШТ в картонной упаковке Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов от 16,91 ₽ В корзину

Зажим для бумаги 51ММ 12ШТ Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов от 51 ₽ В корзину

Зажим для бумаги 25ММ 12ШТ в картонной упаковке Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов от 21,24 ₽ В корзину

Игла канцелярская Комус для прошивки цыганская 100ММ 3ШТ Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов от 59,04 ₽ В корзину

Зажим для бумаги Attache Economy металл 32ММ черный 12ШТ 140ЛИСТ 933327 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов от 32,4 ₽ В корзину

Скрепки канцелярские Комус 50ММ стальные оцинкованные 100ШТ Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов от 38 ₽ В корзину

Грузики для карт свинцовый груз, резиновое основание 46х30ММ 00801119 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов от 1299,99 ₽ В корзину

Зажим для бумаги сталь нержавеющая 15ММ цветные 12ШТ 40ЛИСТ коробка картонная Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов от 17,9 ₽ В корзину

Степлер №24/6, 26/6 30ЛИСТ металл черный 210х73х43ММ 363250 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов от 135,16 ₽ В корзину