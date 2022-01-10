Скрепки канцелярские гофрированные Комус 50ММ стальные оцинкованные круглые 30ШТ
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов
от 27,24₽
Скрепки канцелярские STAFF 50ММ стальные оцинкованные овальные 50ШТ картонная коробка
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов
от 19₽
Зажим для бумаги Attache 19ММ 12ШТ в картонной упаковке
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов
от 16,91₽
Зажим для бумаги 51ММ 12ШТ
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов
от 51₽
Зажим для бумаги 25ММ 12ШТ в картонной упаковке
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов
от 21,24₽
Игла канцелярская Комус для прошивки цыганская 100ММ 3ШТ
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов
от 59,04₽
Зажим для бумаги Attache Economy металл 32ММ черный 12ШТ 140ЛИСТ 933327
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов
от 32,4₽
Скрепки канцелярские Комус 50ММ стальные оцинкованные 100ШТ
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов
от 38₽
Грузики для карт свинцовый груз, резиновое основание 46х30ММ 00801119
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов
от 1299,99₽
Зажим для бумаги сталь нержавеющая 15ММ цветные 12ШТ 40ЛИСТ коробка картонная
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов
от 17,9₽
Степлер №24/6, 26/6 30ЛИСТ металл черный 210х73х43ММ 363250
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов
от 135,16₽
Скрепки канцелярские 50ММ металлические с полимерным покрытием круглые цветные 50ШТ
Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов
от 28,8₽