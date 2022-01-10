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    Главная / Торговый портал / Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов / Степлер Berlingo №24/6 25ЛИСТ пластик Н3531
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Степлер Berlingo №24/6 25ЛИСТ пластик Н3531

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Степлер Berlingo №24/6 25ЛИСТ пластик Н3531- Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из недрагоценных металлов
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    Степлер Berlingo №24/6 25ЛИСТ пластик Н3531

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 115
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    Поставщики
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      116,1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      139,32
      Спецификация
      Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      139,32c НДС
    • ООО "СЕКРЕТОРИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      116,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      137
      Спецификация
      Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      137c НДС
    • ООО "КОНЦЕПТ-ОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      95,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      115
      Спецификация
      Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием
      Характеристики
      Минимальная партия
      30
      Регионы поставки
      Подробнее
      115c НДС

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