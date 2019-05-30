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    Главная / Торговый портал / Дробилки щековые / Дробилка щековая ЩД-6 60Х100, базовая модель
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Дробилка щековая ЩД-6 60Х100, базовая модель

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Дробилка щековая ЩД-6 60Х100, базовая модель- Дробилки щековые
    12
    Дробилка щековая ЩД-6 60Х100, базовая модель

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    Цена
    от 273819
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ЛАБОРАТОРНАЯ ТЕХНИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      232050
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      273819
      Спецификация
      Производство медицинских инструментов и оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      273819c НДС

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