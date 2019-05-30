Запасная часть О-Кольцо O-ring к сепаратору Alfa Laval S835 22340496 Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Запасная часть Уплотнение (Gasket) part № 0007-1861-750, spare parts drawing № 2065-3200-060 GEA Westfalia Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Комплект гидравлический аварийно-спасательный ручной универсальной гидравлический КРУГ-1С В комплекте:силовой модуль и 5 насадок Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ от 176700 ₽ В корзину

Классификатор с непогруженной спиралью 1КСН-24х92 9200ММ 18 град длина - 12000мм, ширина - 3100мм, высота - 5000мм 23500КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Болт крепежный 515508 для вибросито Swaco Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Комплект ремонтный 57109587 для маясляного насоса сепаратора ACP 038N3 NVBP Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ от 220440 ₽ В корзину

Грохот специальный линейный инерционный ГЛИ513ВЧ16 5445КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Мельница шаровая и стержневая барабанная (ШБМ) 2233 3300мм 6т/ч 7600х4465х3483мм 27,5т 200кВт АО "СТРОММАШИНА-ЩИТ" Россия Дробилки прочие, не включенные в другие группировки Не указана В корзину

Охладитель проточный DLK 10 Lauda Dr. Wobser с кабелем (2.5М) 2-27410 Оборудование для агломерации, формовки или отливки твердого минерального топлива, керамических составов, незатвердевшего цемента, гипсовых материалов или других минеральных продуктов в порошкообразном или пастообразном состоянии от 291323,27 ₽ В корзину

Машина проборазделочная ПЛ-300Р ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия 3500КГ Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину

Классификатор с погруженной спиралью 1КСП-12х82 8400ММ 15 град длина - 10500мм, ширина - 1800мм, высота - 4000мм 7500КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ Не указана В корзину