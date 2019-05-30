Запасная часть О-Кольцо O-ring к сепаратору Alfa Laval S835 22340496
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Запасная часть Уплотнение (Gasket) part № 0007-1861-750, spare parts drawing № 2065-3200-060 GEA Westfalia
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Комплект гидравлический аварийно-спасательный ручной универсальной гидравлический КРУГ-1С В комплекте:силовой модуль и 5 насадок
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
от 176700₽
Классификатор с непогруженной спиралью 1КСН-24х92 9200ММ 18 град длина - 12000мм, ширина - 3100мм, высота - 5000мм 23500КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Болт крепежный 515508 для вибросито Swaco
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Комплект ремонтный 57109587 для маясляного насоса сепаратора ACP 038N3 NVBP
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
от 220440₽
Грохот специальный линейный инерционный ГЛИ513ВЧ16 5445КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Мельница шаровая и стержневая барабанная (ШБМ) 2233 3300мм 6т/ч 7600х4465х3483мм 27,5т 200кВт АО "СТРОММАШИНА-ЩИТ" Россия
Дробилки прочие, не включенные в другие группировки
Не указана
Охладитель проточный DLK 10 Lauda Dr. Wobser с кабелем (2.5М) 2-27410
Оборудование для агломерации, формовки или отливки твердого минерального топлива, керамических составов, незатвердевшего цемента, гипсовых материалов или других минеральных продуктов в порошкообразном или пастообразном состоянии
от 291323,27₽
Машина проборазделочная ПЛ-300Р ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия 3500КГ
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Классификатор с погруженной спиралью 1КСП-12х82 8400ММ 15 град длина - 10500мм, ширина - 1800мм, высота - 4000мм 7500КГ ЗАО "СПЕЦТЕХНОМАШ" Россия
Машины для сортировки, грохочения, сепарации или промывки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана
Миксер для песчано-гравийных смесей Stayer Profi 120ММ 1.6КВТ В металл оцинкованный 06033-12-60_z01
Машины для смешивания и аналогичной обработки грунта, камня, руды и прочих минеральных веществ
Не указана