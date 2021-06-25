Весы лабораторные аналитические Ohaus PA-214 210Г 0.0001Г 90ММ ММ I специальный с поверкой

Цена без НДС, руб.
122881,35
Спецификация
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
Производитель Ohaus Наибольший предел взвешивания 210 г Дискретность 0.0001 г Класс точности I высокий Тип дисплея жидкокристаллический Источник питания сеть Диапазон рабочих температур от +10°C до +30°C Размер платформы d 90 мм Габаритные размеры 196х287х320 мм Вес (брутто/нетто) 4,6 кг
Регионы поставки
Республика Башкортостан, Чеченская Республика*, Тюменская область, Волгоградская область, Камчатский край, Саратовская область, Оренбургская область, Сахалинская область, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Тверская область, Московская область, Приморский край, Республика Коми, Самарская область, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Бурятия, Ростовская область, Краснодарский край, Республика Дагестан, Республика Калмыкия