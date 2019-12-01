Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки

Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки

Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки

Светодиод АЛ307ГМ зеленый матовый не менее 1.5 кд/м2 22 мА 2.8В АО "Опытный завод "Интеграл" Россия

Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки

Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки

Система осветительная комплект расчет системы освещения выполняется по ГОСТ Р 55710-2013, кабельные изделия применяются в соответствии с ГОСТ 31565-2012, соединительные устройства в соответствии с ГОСТ 31195.1-2012, выключатели в соответствии с ГОСТ Р 51324.1-2012, монтаж системы освещения производится в соответствии с СП 31-110-2003 (предусмотрены основное и резервное освещение) арт. ОС1111111-0121

Арматура осветительная прочая, не включенная в другие группировки

от 113000 ₽