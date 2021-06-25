Весы лабораторные AND GX-4000 4100Г 0.01Г ММ ММ внутренняя класс II высокий ГОСТ Р 53228-2008
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы лабораторные AND GX-4000 4100Г 0.01Г ММ ММ внутренняя класс II высокий ГОСТ Р 53228-2008- Весы лабораторные
4
Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его
на нашем Торговом портале.
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Характеристики
Наибольший предел взвешивания 4100 г., наименьший предел взвешивания 0,5 г.. цена деления 0,01 г., внутренняя калибровка, размер платформы 165х165 мм.
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки