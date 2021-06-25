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    Главная / Торговый портал / Весы лабораторные / Весы лабораторные AND GX-4000 4100Г 0.01Г ММ ММ внутренняя класс II высокий ГОСТ Р 53228-2008
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Весы лабораторные AND GX-4000 4100Г 0.01Г ММ ММ внутренняя класс II высокий ГОСТ Р 53228-2008

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы лабораторные AND GX-4000 4100Г 0.01Г ММ ММ внутренняя класс II высокий ГОСТ Р 53228-2008- Весы лабораторные
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    Весы лабораторные AND GX-4000 4100Г 0.01Г ММ ММ внутренняя класс II высокий ГОСТ Р 53228-2008

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 104199,24
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    Поставщики
    • ООО "СПЕЦПРОМТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      125000
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      147500
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      147500c НДС
    • ОАО "ЛИГА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      100100
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      118118
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Наибольший предел взвешивания 4100 г., наименьший предел взвешивания 0,5 г.. цена деления 0,01 г., внутренняя калибровка, размер платформы 165х165 мм.
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      118118c НДС
    • ООО "ЛАБОРАТОРНАЯ ТЕХНИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      88304,44
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      104199,24
      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      104199,24c НДС

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