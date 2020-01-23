Бумага для копировально-множительной техники Double A A4 80Г/М² 0.103ММ 175ПРОЦ 500ЛИСТ эвкалипт

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники Double A A4 80Г/М² 0.103ММ 175ПРОЦ 500ЛИСТ эвкалипт- Бумага для аппаратов и приборов