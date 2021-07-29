Шкаф для документов закрытый ПК-ССМ-ШК217Х71С/Д-В3-179 712х374х2171ММ дуб феррара со стеклом, верх — двери со стеклом, низ — глухие двери

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов закрытый ПК-ССМ-ШК217Х71С/Д-В3-179 712х374х2171ММ дуб феррара со стеклом, верх — двери со стеклом, низ — глухие двери- Шкафы офисные деревянные