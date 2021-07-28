Драм-юнит Xerox 108R00650 для Phaser 7400

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Драм-юнит Xerox 108R00650 для Phaser 7400- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства