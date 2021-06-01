Рюкзак походный геометрической фомы «Trip» голубой 34х45СМ Шнурок для ношения на плече и спине. Компактный

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Рюкзак походный геометрической фомы «Trip» голубой 34х45СМ Шнурок для ношения на плече и спине. Компактный- Изделия аналогичные прочие из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона