Рюкзак походный сложной геметрической формы «Trip» белый 34х45СМ В сложенном виде помещается в карман

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Рюкзак походный сложной геметрической формы «Trip» белый 34х45СМ В сложенном виде помещается в карман- Изделия аналогичные прочие из натуральной кожи, сочетаний кожи, листов пластмассы, текстильных материалов, вулканизированных волокон или картона