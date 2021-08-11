Характеристики

Изделие одноразового использования. Состоит из 3-х слоев, которые термически соединены (спаяны) между собой ультразвуком. 2 слоя из гипоаллергенного безворсового полимерного нетканого материала Спанбонд, обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением. Носовой фиксатор из мягкой стальной проволоки покрытой оболочкой из биологически инертного полимера. Фиксатор вмонтирован в наружный слой маски и обеспечивает плотное и комфортное прилегание маски в области носа. Исполнение - на резинке из латекса с полиамидной оплеткой.