Комплект аппарата переноса изображений Transfer Kit (220V) HP CLJ CP6015/CM6030/CM6040 CB463A

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплект аппарата переноса изображений Transfer Kit (220V) HP CLJ CP6015/CM6030/CM6040 CB463A- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства