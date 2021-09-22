Характеристики

Общие характеристики: Максимальная нагрузка:120 кг, Материал крестовины:металл, Наполнитель:есть Подлокотники:есть, металлические с накладкой; Регулировка подлокотников:нет; Подголовник:есть Варианты расцветки:BLACK (черный) Габариты Ширина сиденья:50 см Глубина сиденья:47 см Высота кресла:от 107 до 113 см Высота сиденья:от 46 до 52 см Высота спинки:61 см Сиденье и спинка: Регулировка высоты сиденья есть, «газлифт» Регулировка глубины сиденья:нет Регулировка высоты спинки:нет Регулировка наклона спинки:нет Механизм качания: есть, синхронный, угол между сиденьем и спинкой при качании не изменяется Регулировка жесткости качания:есть Фиксация механизма качания в одном (рабочем) положении