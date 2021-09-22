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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло для руководителя СН-993 экокожа черный 91х41х62СМ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло для руководителя СН-993 экокожа черный 91х41х62СМ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло для руководителя СН-993 экокожа черный 91х41х62СМ- Мебель для офисов и предприятий торговли
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    Кресло для руководителя СН-993 экокожа черный 91х41х62СМ

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    Цена
    от 4800
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ЯТПК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13259,32
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      15646
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      экокожа, черный
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      15646c НДС
    • ООО "Арт-Мёбиле"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12728,81
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      15020
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Высокая спинка.Материал: Экокожа, цвет: черный. Артикул: CH-993
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      15020c НДС
    • ООО "АЛЬЯНС МЁБИЛЕ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12200
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14640
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Кресло для руководителя.Артикул: CH-993.Артикул: CH-993. Размеры: 910 х 410 х 620 мм. Материал: эко-кожа, цвет: Айвори. Механизм качения с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении. Крестовина – хромированная. Подлокотники – хромированные накладками из искусственной кожи. Ограничение по весу: 120 кг. Газпатрон - стандарт DIN 4550 Class III
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      14640c НДС
    • ООО "МЕБЕЛЬ КОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10366,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12232
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Общие характеристики: Максимальная нагрузка:120 кг, Материал крестовины:металл, Наполнитель:есть Подлокотники:есть, металлические с накладкой; Регулировка подлокотников:нет; Подголовник:есть Варианты расцветки:BLACK (черный) Габариты Ширина сиденья:50 см Глубина сиденья:47 см Высота кресла:от 107 до 113 см Высота сиденья:от 46 до 52 см Высота спинки:61 см Сиденье и спинка: Регулировка высоты сиденья есть, «газлифт» Регулировка глубины сиденья:нет Регулировка высоты спинки:нет Регулировка наклона спинки:нет Механизм качания: есть, синхронный, угол между сиденьем и спинкой при качании не изменяется Регулировка жесткости качания:есть Фиксация механизма качания в одном (рабочем) положении
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      12232c НДС
    • ООО "СЛАВЯНСКАЯ МЕБЕЛЬ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10366,10
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12232
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Общие характеристики: Максимальная нагрузка:120 кг, Материал крестовины:металл, Наполнитель:есть Подлокотники:есть, металлические с накладкой; Регулировка подлокотников:нет; Подголовник:есть Варианты расцветки:BLACK (черный) Габариты Ширина сиденья:50 см Глубина сиденья:47 см Высота кресла:от 107 до 113 см Высота сиденья:от 46 до 52 см Высота спинки:61 см Сиденье и спинка: Регулировка высоты сиденья есть, «газлифт» Регулировка глубины сиденья:нет Регулировка высоты спинки:нет Регулировка наклона спинки:нет Механизм качания: есть, синхронный, угол между сиденьем и спинкой при качании не изменяется Регулировка жесткости качания:есть Фиксация механизма качания в одном (рабочем) положении
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      12232c НДС
    • ООО "ТД ОФИКО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9674,57
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      11416
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      11416c НДС
    • ООО "КАНЦПРАЙС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4254,23
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      5020
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      5020c НДС
    • ООО "САМСОН НН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      4067,79
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      4800
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      531407 Кресло офисное BRABIX «City EX-512», кожзаменитель черный, ткань черная, TW Материал обивки — «экокожа», в сочетании с тканью серии TW. Механизм качания с возможностью фиксации кресла в рабочем положении. Рекомендуемая нагрузка на кресло до 100 кг. Регулируемая высота сиденья. Подлокотники и пятилучие — пластиковые. Цвет обивки — черный. Производитель — Россия Вес с упаковкой — 14,0 кг
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Нижегородская область
      Подробнее
      4800c НДС

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