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    Главная / Торговый портал / Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода / Калькулятор настольный Staff STF-888-12 12-разрядный 200х150ММ двойное питание
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Калькулятор настольный Staff STF-888-12 12-разрядный 200х150ММ двойное питание

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Калькулятор настольный Staff STF-888-12 12-разрядный 200х150ММ двойное питание- Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода
    37
    Калькулятор настольный Staff STF-888-12 12-разрядный 200х150ММ двойное питание

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    Цена
    от 222,5
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