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    Главная / Торговый портал / Изделия из соломки, эспарто (альфы) и прочих материалов для плетения; изделия корзиночные и плетеные / Наматрацник натяжной борт бязь 80х200СМ водонепроницаемый
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Наматрацник натяжной борт бязь 80х200СМ водонепроницаемый

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Наматрацник натяжной борт бязь 80х200СМ водонепроницаемый- Изделия из соломки, эспарто (альфы) и прочих материалов для плетения; изделия корзиночные и плетеные
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    Наматрацник натяжной борт бязь 80х200СМ водонепроницаемый

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    Цена
    от 1359,99
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ГОРСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1152,53
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1359,99
      Спецификация
      Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1359,99c НДС

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