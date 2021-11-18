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    Главная / Торговый портал / Бумага для аппаратов и приборов / Бумага для факса ролик proMega Fax 210ММ (длина 20М, втулка 12ММ)
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага для факса ролик proMega Fax 210ММ (длина 20М, втулка 12ММ)

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для факса ролик proMega Fax 210ММ (длина 20М, втулка 12ММ)- Бумага для аппаратов и приборов
    10
    Бумага для факса ролик proMega Fax 210ММ (длина 20М, втулка 12ММ)

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    Цена
    от 85
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    Поставщики
    • ООО "ДИВО ОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      93,22
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      110
      Спецификация
      Производство бумажных канцелярских принадлежностей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      110c НДС
    • ООО "СМАРТОФИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      93,22
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      110
      Спецификация
      Производство бумажных канцелярских принадлежностей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      110c НДС
    • ООО "СТИЛУС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      93,22
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      110
      Спецификация
      Производство бумажных канцелярских принадлежностей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      110c НДС
    • ООО "ТЦ Комус"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      93,22
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      110
      Спецификация
      Производство бумажных канцелярских принадлежностей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      110c НДС
    • ООО "СП-ВЕРСИЯ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      83,41
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      100,1
      Спецификация
      Производство бумажных канцелярских принадлежностей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      100,1c НДС
    • ООО "Компания Неопластик"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      76,27
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      90
      Спецификация
      Производство бумажных канцелярских принадлежностей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      90c НДС
    • ООО "КОМУС"
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      Цена без НДС, руб.
      71,97
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      86,37
      Спецификация
      Производство бумажных канцелярских принадлежностей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Ленинградская область, Свердловская область, Челябинская область, Республика Татарстан (Татарстан), Самарская область, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Саратовская область, Ростовская область, Новосибирская область, Краснодарский край, Омская область, Пермский край
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      86,37c НДС
      Цена актуальна до
    • ООО "ДИРЕКТ-ПРИНТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      85
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      85
      Спецификация
      Производство бумажных канцелярских принадлежностей
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      85c НДС

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