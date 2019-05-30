Доска гладильная "Ника Белль Классик 3" изготовлены из облегченной мебельной трубы, рабочая поверхность выполнена из ДСП и обтянута чехлом из хлопчатобумажной ткани. Ножки имеют пластиковые наконечники.Подставка под утюг с силиконовыми заклепками.Съемный подрукавник.

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Доска гладильная "Ника Белль Классик 3" изготовлены из облегченной мебельной трубы, рабочая поверхность выполнена из ДСП и обтянута чехлом из хлопчатобумажной ткани. Ножки имеют пластиковые наконечники.Подставка под утюг с силиконовыми заклепками.Съемный подрукавник.- Изделия хозяйственного назначения деревянные