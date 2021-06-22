Принтер 3D Альфа 1 для применения в учебно-бытовых и профессиональных целях для создания 3D- моделей 390х420х440 мм 15КГ 18-22 Град.С ТУ- 4033-001-29686797-2014 АО "ЦЕНТР АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Принтер 3D Альфа 1 для применения в учебно-бытовых и профессиональных целях для создания 3D- моделей 390х420х440 мм 15КГ 18-22 Град.С ТУ- 4033-001-29686797-2014 АО "ЦЕНТР АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" Россия- Принтеры