Принтер 3D Альфа 2 для применения в учебно-бытовых и профессиональных целях для создания 3D- моделей 575х515х470 мм 22КГ 18-22 Град.С ТУ- 4033-001-29686797-2014 АО "ЦЕНТР АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Принтер 3D Альфа 2 для применения в учебно-бытовых и профессиональных целях для создания 3D- моделей 575х515х470 мм 22КГ 18-22 Град.С ТУ- 4033-001-29686797-2014 АО "ЦЕНТР АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" Россия- Принтеры