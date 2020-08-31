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    Главная / Торговый портал / Приборы отопительные электрические / Печь электронагревательная ПЭТ-4 1000ВТ 220В 623х150х125ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Печь электронагревательная ПЭТ-4 1000ВТ 220В 623х150х125ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Печь электронагревательная ПЭТ-4 1000ВТ 220В 623х150х125ММ- Приборы отопительные электрические
    20
    Печь электронагревательная ПЭТ-4 1000ВТ 220В 623х150х125ММ

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    Цена
    от 668,06
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    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
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      Цена без НДС, руб.
      1500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1800
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
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      Минимальная партия
      0
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      1800c НДС
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      1680
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Ростовская область, Пермский край, Московская область, Тамбовская область, Самарская область, Тюменская область, Челябинская область, Новосибирская область, Нижегородская область
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1200
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      Минимальная партия
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      Цена с НДС, руб.
      1200
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
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      1183,2c НДС
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      900
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      Цена с НДС, руб.
      1080
      Спецификация
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      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      865,2
      Спецификация
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      Характеристики
      Замена изготовителя на Миасс ТЭН: Печь электрическая ПЭТ-4/1,0 220В Характеристики: Напряжение питания - 220В; Номинальная мощность - 1,0кВт; Шнур питания - отсутствует; Количество ТЭН - 1шт.; Габариты с учетом ножек: Длина - 605мм., Высота - 170мм., Ширина - 245мм.; Масса - 2,5 кг.
      Минимальная партия
      0
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      865,2c НДС
    • ООО "ЭЛЕКТРИКА"
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      Цена без НДС, руб.
      673,01
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      807,62
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      34000
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      807,62c НДС
    • ООО "ЭТМ"
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      Цена без НДС, руб.
      556,71
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      668,06
      Спецификация
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      Минимальная партия
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
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      Цена с НДС, руб.
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      Спецификация
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