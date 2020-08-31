Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Печь электронагревательная ПЭТ-4 1000ВТ 220В 623х150х125ММ- Приборы отопительные электрические
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Замена изготовителя на Миасс ТЭН: Печь электрическая ПЭТ-4/1,0 220В
Характеристики: Напряжение питания - 220В; Номинальная мощность - 1,0кВт; Шнур питания - отсутствует; Количество ТЭН - 1шт.; Габариты с учетом ножек: Длина - 605мм., Высота - 170мм., Ширина - 245мм.; Масса - 2,5 кг.