Дождеватель роторный Hunter PGJ-04-CV 4.3-11.6М 10СМ 1/2" 1.4-7БАР
Услуги по оптовой торговле садово-огородной техникой и инвентарем
от 1700₽
Дождеватель Распылитель веерный Gardena Aquazoom comfort 350/3 площадь полива350м.кв 01977
Услуги по оптовой торговле садово-огородной техникой и инвентарем
от 5520₽
Дождеватель Установка поливочная качающаяся 190кв м 5656
Услуги по оптовой торговле садово-огородной техникой и инвентарем
от 1009,2₽
Дождеватель Gardena Polo Classic 220 220М2
Услуги по оптовой торговле садово-огородной техникой и инвентарем
от 2000₽
Дождеватель роторный Hunter PGJ-04 R=4.3-11.6М
Услуги по оптовой торговле садово-огородной техникой и инвентарем
от 2442,98₽
Сопло ротатор HUNTER МР 2000 90-210 4.6-6.4М
Услуги по оптовой торговле садово-огородной техникой и инвентарем
Не указана
Сопло ротатор HUNTER МР 3000 90-210 6.7-9.1М
Услуги по оптовой торговле садово-огородной техникой и инвентарем
от 582,34₽
Дождеватель Gardena (распылитель веерный) 1977
Услуги по оптовой торговле садово-огородной техникой и инвентарем
от 2200,7₽
Сопло ротатор HUNTER МР 1000 19.1М2 150х200ММ
Услуги по оптовой торговле садово-огородной техникой и инвентарем
от 1344₽
Сопло ротатор HUNTER МР 3000 360 6.7-9.1М
Услуги по оптовой торговле садово-огородной техникой и инвентарем
от 1047₽
Дождеватель Распылитель веерный RACO EIGO-5 4260-55/681C
Услуги по оптовой торговле садово-огородной техникой и инвентарем
от 1438,8₽
Дождеватель импульсный Gardena Foxtrott 01953-20.000.00 130М2 29803
Услуги по оптовой торговле садово-огородной техникой и инвентарем
Не указана