Свеча зажигания для техники свыше 30м3 Champion CJ7Y-BE/PR7Y
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
от 76,8₽
Головка триммерная Huter GTH для триммера Huter GGT-2500Т Pro 2.0ММ 71/2/9
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
от 1200₽
Диск для кустореза Husqvarna Maxi 200-22T 5784429-01 200x20ММ
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
Не указана
Леска триммерная StarLine Oregon 99227E 3ММ 240М 15447430
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
Не указана
Машина комбинированная воздушно-решетная УЗП-30 2000КГ 3170х2750х4200ММ 50Т/Ч ООО "АГРОЦЕНТР" Россия
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
Не указана
Группа поршневая Husqvarna 372 5036264-73
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
от 15862,32₽
Мотокоса ECHO SRM-2305SI 0.57КВТ 21.2см3 0.4Л 1780х690х460ММ 23СМ
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
от 24000₽
Группа поршневая Husqvarna 327 5370851-03
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
Не указана
Диск Grass 255-4Т 255 4 зуба
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
от 1500₽
Леска триммерная Oregon 3ММ 60М желтая 90371E
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
Не указана
Сепаратор предварительной очистки зерна СПО-100М 80Т/Ч ТУ 4735-017-65649237-2013 ООО "ВОРОНЕЖСЕЛЬМАШ" Россия
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
Не указана
Леска триммерная Efco 3ММ 15М 05200031
Оборудование для сельского хозяйства, не включенное в другие группировки
Не указана