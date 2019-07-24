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    Главная / Торговый портал / Оборудование для садоводства, не включенное в другие группировки / Оборудование для отопления и регулирования микроклимата складского и грузового помещения СКГУМП АО ФНПЦ "НПО "МАРС" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Оборудование для отопления и регулирования микроклимата складского и грузового помещения СКГУМП АО ФНПЦ "НПО "МАРС" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Оборудование для отопления и регулирования микроклимата складского и грузового помещения СКГУМП АО ФНПЦ "НПО "МАРС" Россия- Оборудование для садоводства, не включенное в другие группировки
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    Оборудование для отопления и регулирования микроклимата складского и грузового помещения СКГУМП АО ФНПЦ "НПО "МАРС" Россия

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    Поставщики
    • ФНПЦ АО "НПО "МАРС"
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      Производство машин для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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