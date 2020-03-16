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    Главная / Торговый портал / Станки деревообрабатывающие специализированные / Плиткорез ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 700ММ 33193-70_z01
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Плиткорез ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 700ММ 33193-70_z01

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Плиткорез ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 700ММ 33193-70_z01- Станки деревообрабатывающие специализированные
    3
    Плиткорез ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 700ММ 33193-70_z01

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    Цена
    от 6468
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5390
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6468
      Спецификация
      Производство станков для обработки камня, дерева и аналогичных твердых материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      6468c НДС
    • ООО А-ЛЕКС
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5390
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6468
      Спецификация
      Производство станков для обработки камня, дерева и аналогичных твердых материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      1000
      Регионы поставки
      Подробнее
      6468c НДС
    • ООО "МАХОВИК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      5390
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      6468
      Спецификация
      Производство станков для обработки камня, дерева и аналогичных твердых материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6468c НДС
    • ООО "ГК СпецСнабГео"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство станков для обработки камня, дерева и аналогичных твердых материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "НОРД-СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство станков для обработки камня, дерева и аналогичных твердых материалов
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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