Станок комбинированный деревообрабатывающий Энкор Корвет-323 для строгания, пиления, сверлениея, фрезерования 2200ВТ 220В 4000ОБ/МИН 1320х1080х1720ММ
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 140318,4₽
Блок блокировки DMG MORI для станка 2427226
Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные
Не указана
Плиткорез ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 700ММ 33193-70_z01
Станки деревообрабатывающие специализированные
от 6468₽
Плиткорез Fit It 500ММ
Станки деревообрабатывающие специализированные
Не указана
Станок заточной с форсированной вытяжкой ЗСВ-25 525х480х400ММ 48КГ 2850ОБ/МИН стандартная комплектация
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 141384₽
Станок комбинированный деревообрабатывающий Д300
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 356000₽
Станок шлифовальный полировальный Полилаб П22Сб 2 с независимым управлением сталь с порошковой покраской 50-900ОБ/МИН 220В 760х670х360ММ 90КГ ООО Кемика Россия
Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные
Не указана
Станок заточный для дереворежущего инструмента Rebir IKA1-85 для заточки пильных цепей различных типоразмеров
Станки деревообрабатывающие универсальные и комбинированные и бытовые
от 2500₽
Станок фрезерный TFS 90/30 по дереву 400В 2200ВТ 90ММ 760х609х1140ММ 195КГ
Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные
от 138816,19₽
Станок фрезерный вертикальный с ЧПУ серии "ПРОТОН В" В-1400 для выполнения фрезерных, расточных, сверлильных, резьбонарезных работ при обработке деталей и сборочных единиц ПАО "ПРОТОН-ПЕРМСКИЕ МОТОРЫ" Россия
Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные
Не указана
Стекло защитное DMG MORI для станка 2293276
Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные
Не указана
Блок соединительный AL21D10VM1-C240/260-2 для станка CHIRON MILL 800FX
Станки деревообрабатывающие фрезерные, шипорезные, шлифовальные и полировальные
Не указана