Комплект кассеты КМ-10ФЛ стяжки, маркеры
Услуги по оптовой торговле производственным электрическим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
от 128,1₽
Комплект антивандальный РДИП-10 ОАО НПО Стример Россия
Услуги по оптовой торговле производственным электрическим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
от 370₽
Комплект коннекторов монтажных
Услуги по оптовой торговле производственным электрическим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
от 6500₽
Комплект защиты PROTEC.MITTENS X HTC 6p 1SDA054964R1 для крышек силовых выводов HTC-P T5 3p 6ШТ
Услуги по оптовой торговле производственным электрическим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
Не указана
Комплект гирлянда изоляторов-разрядников мультикамерных ГИРМК-220-14хИРМК-10-U120AD(BA)-II-УХЛ1 для ВЛ 220КВТ с электродами ОАО НПО Стример Россия
Услуги по оптовой торговле производственным электрическим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
Не указана
Комплект антивандальный РМК-20 ОАО НПО Стример Россия
Услуги по оптовой торговле производственным электрическим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
от 270₽
Комплект гирлянда изоляторов-разрядников мультикамерных ГИРМК-110-7хИРМК-10-U120AD(BA)-II-УХЛ1 для ВЛ 110КВТ с электродами ОАО НПО Стример Россия
Услуги по оптовой торговле производственным электрическим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
Не указана
Комплект гирлянда изоляторов-разрядников мультикамерных ГИРМК-35-3хИРМК-10-U120AD(BA)-II-УХЛ1 для ВЛ 35КВТ с электродами ОАО НПО Стример Россия
Услуги по оптовой торговле производственным электрическим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
Не указана
Комплект монтажный №2 50ШТ
Услуги по оптовой торговле производственным электрическим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
от 1109,2₽
Комплект коммутационных жгутов для УКМ-Л-НГИ ТУ 3435-001-18213558
Услуги по оптовой торговле производственным электрическим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
от 20060₽