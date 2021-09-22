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    Главная / Торговый портал / Мебель для офисов и предприятий торговли / Кресло офисное Престиж ткань/пластик черный 117х63х60СМ с подлокотниками
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кресло офисное Престиж ткань/пластик черный 117х63х60СМ с подлокотниками

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кресло офисное Престиж ткань/пластик черный 117х63х60СМ с подлокотниками- Мебель для офисов и предприятий торговли
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    Кресло офисное Престиж ткань/пластик черный 117х63х60СМ с подлокотниками

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    Цена
    от 2950
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    Единица измерения:
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      Цена с НДС, руб.
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      Цена без НДС, руб.
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      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
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      0
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      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
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      0
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      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство мебели для офисов и предприятий торговли
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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