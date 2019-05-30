Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви / Сандалии Трейл ЛЕДИ ЗОМЕР верх обуви-натуральная кожа, подкладка-текстильный материал, подошва-полиуретан/термополиуретан двухслойная черный
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Сандалии Трейл ЛЕДИ ЗОМЕР верх обуви-натуральная кожа, подкладка-текстильный материал, подошва-полиуретан/термополиуретан двухслойная черный

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сандалии Трейл ЛЕДИ ЗОМЕР верх обуви-натуральная кожа, подкладка-текстильный материал, подошва-полиуретан/термополиуретан двухслойная черный- Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви
    3
    Сандалии Трейл ЛЕДИ ЗОМЕР верх обуви-натуральная кожа, подкладка-текстильный материал, подошва-полиуретан/термополиуретан двухслойная черный

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    Не указана
    В корзину
    Единица измерения:
    ПАР
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "ОКА-ВОСТОК-СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Туфли кожаные женские Сальма 36-42 белые с голубым верх натуральная кожа, подкладка CoolMax, стелька Oxyfoam каблук 4СМ 5.506
    Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви
    от 3038
    В корзину
    Сандалии с перфорацией с защитным металлоподноском мужские 21-0 рабочие черный Микроволокно МБС ПУ/ТПУ ОО06980
    Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви
    Не указана
    В корзину
    Туфли кожаные мужские 39-45 черные натуральная кожа ГОСТ 26167-2005 ООО "Оникс" Россия
    Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви
    от 2570
    В корзину
    Туфли кожаные женские Катя бежевый термопласт ПУ 36-41
    Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви
    Не указана
    В корзину
    Туфли кожаные женские для осужденных женщин 40 черные натуральная кожа Россия
    Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви
    от 1064
    В корзину
    Сандалии PANDA СТРОНГ 6119 S1 натуральная кожа черный ПУ/ПУ (от -20°С до +80°С) литьевой, сталь 200Дж, ГОСТ 28507-90 ГОСТ 12.4.137-84 EN ISO 20345:2008 ТР ТС 019/2011
    Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви
    от 1751,12
    В корзину
    Туфли кожаные сабо женские Эмануэла 35-41 белые натуральная кожа 5.119
    Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви
    от 1050
    В корзину
    Сандалии летние из натуральной кожи с усиленным подноском и задником
    Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви
    от 1327
    В корзину
    Туфли кожаные мужские черный натуральная хромовая кожа 465Г 40-46
    Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви
    Не указана
    В корзину
    Туфли кожаные женские всесезонные Теллус 36-41 белые
    Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви
    Не указана
    В корзину
    Туфли кожаные с перфорацией мужские 8128-00100 для медицинского персонала 40-45 белые верх-натуральная кожа, подошва-ПВХ 120-0199-01 ТД Восток-сервис Россия
    Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви
    Не указана
    В корзину
    Туфли кожаные женские 6812-00101 35-41 белые верх-натуральная кожа, подошва-ПВХ 120-0188-01 ТД Восток-сервис Россия
    Обувь с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви
    Не указана
    В корзину
    Позвонить